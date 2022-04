Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien im Stadtgebiet, die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen am zurückliegenden Wochenende im Stadtgebiet von Heiligenstadt. Unbekannte besprühten mehrere Bushaltestellen mit einem silberfarbenen Z. Betroffen sind neben den Haltestellen auch Hinweisschilder, Parkscheinautomaten, ein Pilgerstein, ein Firmenschild und eine Metallstatue in der Wilhelmstraße. Weitere Tatobjekte befinden sich in der Dingelstädter Straße und Petristraße. An allen Objekten benutzten der oder die Täter silberfarbene Sprühfarbe. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstag 0 und Sonntag 11 Uhr. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu einem ca. 30 Jahre alten, ca. 1.85 m großen und dunkelbekleideten Mann, nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

