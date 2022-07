Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ladendieb verletzte Angestellten schwer - Betrunkener missachtete Platzverweis und leistete Widerstand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Pflanzengeschäfts in der Stuttgarter Straße ereignete sich am Montagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.20 Uhr wurde ein geparkter Pkw Mercedes bei einem Unfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden am Fahrzeugheck des Mercedes, der auf 2000 Euro geschätzt wurde. Hinweise zum Vorfall erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Schorndorf: Ladendieb verletzt Angestellten

Am Montagnachmittag wurde ein Ladendieb dabei beobachtet, wie er in einem Getränkemarkt in der Stuttgarter Straße Waren einsteckte und damit das Geschäft verließ ohne zu bezahlen. Ein 57-jähriger Angestellter verfolgte den Dieb zu Fuß in Richtung Siechenfeldstraße. Bei einer Parallelstraße zur Stuttgarter Straße erreichte der Angestellte den Tatverdächtigen, der umgehend gegen das Bein seines Verfolgers trat. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Während der Tatverdächtige flüchtete musste der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Von dem geflüchteten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Er war ca. 30 Jahre, ca. 180cm groß und hatte eine athletische Figur. Er trug sehr kurzes Haar bzw. Glatze. Gekleidet war er mit schwarzer kurzer Hose, schwarz-roter Trainingsjacke und hatte einen schwarz-grauen Rucksack bei sich. Die Spur des Täters verlor sich im Bereich eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße. Eine nach dem Vorfall von der Polizei eingeleiteten Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos. Hinweise auf die geflüchtete unbekannte Person wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Plüderhausen: Betrunkener schlug und trat gegen Polizeibeamte

Am Dienstag gegen 00.15 Uhr wurden auf den "Plüderhäuser Festtagen" Polizeibeamte darauf aufmerksam gemacht, dass der Streit zwischen zwei Personen von Mitarbeitern der eingesetzten Security geschlichtet werden sollte. Ein 29-Jähriger erhielt in diesem Zusammenhang vom Veranstalter einen Platzverweis, dem er aber nicht nachkam. Der sichtlich betrunkene Mann kam auch den Aufforderungen der Polizei nicht nach, woraufhin er von den Polizeibeamten vom Festgelände geführt wurde. Der Betrunkene riss sich los und schlug mit der Hand einem Beamten in den Unterleib. Danach wollte die Person zurück auf das Festgelände. Der Mann wurde von der Polizei zu Boden gebracht und sollte fixiert werden. Dabei trat er noch gegen die eingesetzten Beamten und beleidigt diese. Der 29-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Zudem wurde gegen ihn entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Winnenden: Auffahrunfall - Unfallbeteiligter geflüchtet

Eine 36-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Montag gegen 17.15 Uhr die Südumgehung, als sie wegen eines auf ihrer Fahrspur entgegenkommendem Pkw ausweichen und stark abbremsen musste. Eine nachfolgende BMW-Fahrerin sowie eine Renault-Fahrerin konnten nicht mehr anhalten und fuhren auf den Wagen der Seat-Fahrerin auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Autofahrer, der auf die Gegenfahrspur geraten war, hielt nach dem Vorfall nicht an und flüchtete. Er sei den ersten Informationen zufolge mit einem Pkw Seat mit Waiblinger Zulassung unterwegs gewesen. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Hund ausgewichen

Eine 67-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15.30 Uhr die B 14 in Richtung Winnenden, als sie bei der Anschlussstelle Winnenden einem freilaufenden Hund auswich und gegen die Leitschutzplanke fuhr. Das Tier als auch die Autofahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 3800 Euro beziffert. Das Auto wurde abgeschleppt.

