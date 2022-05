Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Drei Verletzte

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden. Bezüglich des genauen Unfallhergangs gibt es bislang zwischen den Beteiligten widersprüchliche Angaben. Bislang steht fest, dass ein 21 Jahre alter Renault Fahrer in das Heck eines 62-Jährigen Mercedes Fahrers gefahren ist und hierbei beide Autofahrer, wie auch ein Mitfahrer im Renault verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch Rettungskräfte zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro. Derzeit versuchen die Ermittler die mögliche Beteiligung eines 26 Jahre alten Golf Fahrers am Unfall herauszufinden. Daher bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen um Hinweise unter der Rufnummer, 0781 21-4200.

