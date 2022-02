Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt - Sozia verletzt

Freiburg (ots)

Ein 58-jähriger Mann stürzte am Sonntag, 13.02.2022, gegen 13.40 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Landstraße 132. Dabei wurde seine 43-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Er befuhr die Landstraße von Schallsingen kommend in Richtung Parkplatz der St. Johannesbreite als er aus hier nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve mit seinem Motorrad ins Rutschen und zu Fall kam. Das Motorrad rutsche gegen die Schutzplanke. Die 43-jährige Mitfahrerin rutschte wohl unter der Schutzplanke durch und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell