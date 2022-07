Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Polizei sucht vermisste Person - Öffentlichkeitsfahndung

Welzheim: (ots)

Die 60-jährige G. W. verließ am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr ihre Wohnung in Welzheim und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie könnte sich aus gesundheitlichen Gründen in einer hilflosen Lage befinden. Eine Suche nach ihr, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, blieb bislang erfolglos. Die Gesuchte müsste mit einem schwarzen Mercedes A 180 unterwegs sein.

Die 60-Jährige ist 156 cm groß und hat eine korpulente Statur und weißgraue nackenlange Haare (Pagenschnitt). Bekleidet ist sie mit einer schwarzen 3/4 Hose und einem hellen Oberteil.

Wer die gesuchte Person oder ihren Pkw heute gesehen hat und Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, sollte sich dringend mit der Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell