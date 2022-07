Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Supermarkt verraucht und durch Personal geräumt

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Marktleiterin eines Supermarktes an der Martener Straße stellte am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr eine leichte Verrauchung des Supermarktes fest. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr und räumte umgehend das Ladenlokal. Aufgrund der Größe des Objektes löste die Einsatzleitstelle einen sogenannten Objektalarm aus.

Die ersten Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache 5 (Marten) waren sehr schnell an der Einsatzstelle. Vor Ort wurde die Verrauchung des Ladenlokales bestätigt und das Objekt umfangreich kontrolliert. Hierbei erkannten die Brandschützer einen Schwelbrand im Bereich des Flachdaches. Um an den Brandherd zu gelangen musste das Dach von oben geöffnet werden. Bei den Arbeiten stellten die Retter weitere Glutnester in der Dämmung der angrenzenden Wände fest, sodass auch die Außenwände mit Hammer und Meißel geöffnet wurden. Durch die schnelle Alarmierung und das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnten alle Glutnester mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte),2 (Eving), 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen), und 9(Mengede), sowie der Löschzug 19 der Freiwilligen Feuerwehr Lütgendortmund.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell