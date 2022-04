Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie Widerstands gegen Polizeibeamte

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen erwirkt. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstagvormittag in zwei Wohnungen im Stadtteil Neuenheim eingebrochen zu sein. Zudem leistete er bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Der Tatverdächtige soll am 23.04.2022 zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr in eine Wohnung in der Gundolfstraße eingestiegen sein, die Wohnräume nach Stehlenswertem durchsucht und schließlich einen Zimmerschlüssel entwendet haben. Im gleichen Zeitraum sei er auch in der Keplerstraße in eine Wohnung eingestiegen, habe auch diese durchsucht und soll letztendlich einen Zimmerschlüssel, einen Stempel sowie einen kleineren Bargeldbetrag in inländischer und ausländischer Währung entwendet haben.

Durch eine Polizeistreife konnte der Tatverdächtige wenig später aufgrund einer Personenbeschreibung in Tatortnähe, in der Moltkestraße, ausgemacht und vorläufig festgenommen werden. Hiergegen setzte sich der 24-Jährige durch Winden und Zerren zur Wehr. Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. Er wurde am Sonntag, 24.04.2022 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach Erlass und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell