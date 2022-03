POL-LWL: Hoher Sachschaden beim Zusammenstoß zweier PKW

Brüel (ots) - In Brüel ist am Sonntagabend ein PKW in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Straße "Am Mühlenberg". Die kurz darauf alarmierte Feuerwehr löschte wenig später das brennende Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist von Brandstiftung auszugehen. Die ...

