Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erneuter PKW-Brand in Brüel

Brüel (ots)

In Brüel ist am Sonntagabend ein PKW in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Straße "Am Mühlenberg". Die kurz darauf alarmierte Feuerwehr löschte wenig später das brennende Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu einem PKW-Brand am Mittwoch vergangener Woche in Brüel nicht aus. Dort brannte ein Auto, das vor einer Garage abgestellt war (wir informierten). Auch bei diesem Vorfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand, war Brandstiftung offensichtlich die Ursache. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise.

