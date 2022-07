Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, den 19.07.2022, gegen 12:00 Uhr befand sich eine 65-jährige Fußgängerin in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim auf dem Gehweg vor der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Als diese die Einfahrt der Kreisverwaltung passierte, wurde sie laut eigenen Angaben beinahe von einem PKW erfasst. Der graue oder braune PKW sei mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung der Mannheimer Straße gekommen und auf den Vorplatz der Kreisverwaltung eingebogen. Dann sei der Fahrer ausgestiegen und habe die Bad Dürkheimerin bedroht und beleidigt.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de) zu melden.

