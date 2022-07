Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Größerer Feuerwehreinsatz mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Neuleiningen (ots)

Am 18.07.2022 gegen 15:20 Uhr wurde der Polizei Grünstadt ein Brand im Bereich einer Grünfläche zwischen dem alten Ortskern Neuleiningen und der L520 gemeldet. Der Brand drohte zunächst über die historische Stadtmauer auf angrenzende Gebäude überzugreifen, was durch die Feuerwehrkräfte verhindert werden konnte. Durch drehende Winde, der extremen Trockenheit und Funkenflug verlagert sich der Brand in verschiedene Richtungen. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit den Löscharbeiten in dem unwegsamen Gelände (ca. 2000qm) beschäftigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für den reibungslosen Einsatz der zahlreichen Löschfahrzeuge ist die Ortsdurchfahrt Neuleiningen (L453) vollgesperrt und der Verkehr wird in verschiedene Richtungen umgeleitet. Momentan sind 150 Feuerkräfte der Feuerwehren VG Leininger Land, Stadt Grünstadt, VG Monsheim, VG Freinsheim und dem Landkreis Bad Dürkheim im Einsatz. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Nach Beendigung des Einsatzes und der Aufhebung der Verkehrssperrungen wird nachberichtet.

