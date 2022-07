POL-PDNW: Durchfahrtsverbot für Motorräder kontrolliert

Grünstadt (ots) - Am 17.07.2022 gegen 18:40 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Autofahrer die B 271 von Bockenheim kommend in Richtung Grünstadt und wollte von der B 271 nach rechts Richtung Daimlerstraße abbiegen. Hierbei brach das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus, überfuhr eine Fahrbahninsel und krachte schließlich in die Leitplanke. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. ...

