POL-PDNW: Elmsteiner Tal - Sieben Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot

Neustadt/Weinstraße (ots)

Auch am Sonntag, den 17.07.2022, überwachte die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße wieder das bestehende Durchfahrtsverbot für Motorräder im Elmsteiner Tal, welches in der Zeit vom 1. April bis zum 31. Oktober 2022 an Wochenenden und Feiertagen gilt. Innerhalb einer Stunde konnten sieben Motorradfahrer kontrolliert und sanktioniert werden, welche die Strecke unberechtigt befuhren. Die jährliche Sperrung wurde beschlossen, da sich in der Vergangenheit in diesem Streckenabschnitt eine Vielzahl von Unfällen mit Motorradbeteiligung ereigneten. Zu beklagen waren hierbei eine große Anzahl von Verletzungen bis hin zu Todesfällen. Seit dem Bestehen des Durchfahrtsverbotes blieben die Unfallzahlen hier konstant niedrig. Somit werden solche Kontrollen auch zukünftig durchgeführt, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer weiterhin zu gewährleisten.

