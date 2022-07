Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Auffahrunfall Motorradfahrer verletzt

Frankeneck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 17.07.2022 gegen 19:00 Uhr in der Talstraße in Frankeneck fuhr eine 36-jährige Motorradfahrerin aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden 34-jährigen Motorradfahrer auf. Dieser musste verkehrsbedingt an der B39 anhalten. Der 34-Jährige verletzte sich hierbei an der eigenen Fußraste und erlitt eine offene Wunde und vermutlich eine Prellung am linken Bein. Er wurde stationär in ein Krankenhaus gebracht.

