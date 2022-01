Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugen nach Einbruch in Bayerisches Restaurant gesucht

Quakenbrück (ots)

Zwischen frühem Sonntagmorgen (1.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (17 Uhr) ist ein Restaurant in der St. Annenstraße ins Visier eines Unbekannten geraten. Durch ein Fenster an der vorderen Gebäudeseite verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu dem Lokal, welches sich an der Ecke zur "Langen Straße" befindet. Im Innern nahm der Einbrecher zielgerichtet ein Kellner-Portemonnaie und einen Schlüssel aus einer Schublade an sich und flüchtete vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Quakenbrück unter 05431/907760 entgegen.

