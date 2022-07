POL-AA: Ostalbkreis: Hochwertiges Werkzeug entwendet - Pferd von Pkw gestreift - Rund 1000 Euro Schaden bei Einbruch - Fahrzeug mutwillig beschädigt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Auf rund 8500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 33-Jährige am Dienstagnachmittag verursachte. Kurz nach 16.30 Uhr setzte sie auf der B 19 zwischen Reichertshofen und Untergröningen zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Dabei übersah sie, dass ein 30-Jähriger bereits mit seinem BMW zum Überholen ausgeschert war, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Unbekannte beschädigten am Dienstagabend den BMW einer 42-Jährigen, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis am Karlsplatz abgestellt war. Die Beschädigungen, die zwischen 18 und 20.45 Uhr entstanden, wurden durch einen Stein verursacht, der von den Tätern gegen die Frontscheibe des Fahrzeuges geworfen wurde. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Ungeeignete Schuhe

Eine 47-Jährige verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall, dessen Ursache in nicht für das Fahren geeigneten Schuhen zu suchen ist. Mit ihrem VW Touran befuhr sie gegen 19.25 Uhr die Bahnhofstraße stadtauswärts. Auf Höhe einer Kreuzung wollte sie das Fahrzeug wenden, wobei sie zunächst wegen Rotlicht anhalten musste. Als die Ampel umschaltete und die 47-Jährige losfuhr, beschleunigte sie mit Vollgas, wodurch das Fahrzeug nach rechts ausbrach, eine Verkehrsinsel überfuhr und die Gegenfahrbahn überquerte. Hierbei streifte der Pkw den VW Sharan einer 41-Jährigen, ehe er über den Gehweg hinweg in einer Hecke zum Stillstand kam. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren - 6000 Euro Schaden

Um Fußgängern das Passieren der Fahrbahn zu ermöglichen, hielt ein 56-Jähriger seinen Ford Focus am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr an der Einmündung Albrecht-Erhard-Straße / Stiewingstraße an. Eine 51-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Tiguan auf, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Westhausen: Rasenmäher entwendet

Bereits zwischen Samstagabend 19.30 Uhr und Montagabend 20.30 Uhr brachen Unbekannte in der Kleingartenanlage Egelsbach eine Gartenhütte auf und entwendeten daraus einen älteren Rasenmäher. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Neresheim-Elchingen: Motorradfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 51 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagvormittag zu. Kurz vor 11 Uhr befuhr er mit seiner Honda die Landesstraße 1084 zwischen Elchingen und Neresheim, wo er in einer Rechtskurve aufgrund Rollsplit auf die Fahrbahn stürzte. Seine Sozia blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro.

Ellwangen: 17-Jährige stürzte

Am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrer KTM die Verbindungsstraße zwischen Hüttlingen und Schwenningen. In einer Linkskurve geriet das Zweirad der Jugendlichen ins Schlingern, wodurch sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Die Fahranfängerin stürzte in einem angrenzenden Maisfeld, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. An ihrem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Adelmannsfelden: Drei Personen verletzt

Bei einem Arbeitsunfall wurden am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr drei Personen mittelschwer verletzt; alle drei wurden in Krankenhäuser nach Aalen bzw. Ellwangen gebracht. Die Personen waren mit der Errichtung einer Lagerhalle beschäftigt, als aus einer Höhe von ca. 5 Metern sechs Querbalken auf sie hinabstürzten. Die Balken waren lose von oben in eine Metallhalterung eingeschoben jedoch noch nicht fixiert worden. Vermutlich aufgrund einer Verspannung im Grundgerüst lösten sie die Balken.

Bopfingen: Feuerwehreinsatz

Mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Straße "Am Stadtgraben" aus. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass lediglich die falsche Handhabung einer Mikrowelle den Brandalarm ausgelöst hatte.

Ellwangen: Rund 1000 Euro Schaden bei Einbruch

Zwischen Montagmorgen 10 Uhr und Dienstagmorgen 10 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Gebäude auf dem Sportgelände der Marienpflege in der Goldrainstraße. Da die Eindringlinge offenbar keine wertvollen Gegenstände auffanden, brachen sie mit massiver Gewalt die Türe des Gerätehauses auf. Auch hier fanden sie kein interessantes Diebesgut vor, weshalb sie das Gelände wieder verließen. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Rainau: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung B 290 / Saverwang missachtete ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr die Vorfahrt einer 33 Jahre alten Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Kurve zu eng gefahren

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 43-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit befuhr sie mit ihrem VW Touran den Schlüsselblumenweg, wo sie eine Kurve derart eng befuhr, dass sie gegen den entgegenkommenden Mercedes Benz einer 21-Jährigen prallte.

Schwäbisch Gmünd: 1300 Euro Schaden

Wegen eines abbiegenden Linienbusses setzte ein 23-Jähriger seinen VW Golf am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr auf der Lindenhofstraße ein Stück zurück. Dabei beschädigte er den BMW eines 43-Jährigen, der hinter ihm stand. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pferd von Pkw gestreift - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr ritt eine Frau mit ihrem Pferd am Straßenrand der Becherlehenstraße entlang. Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Pkw mit Aalener Kennzeichen überholte die Reiterin, wobei er mit seinem Fahrzeug das linke Hinterbein des Pferdes streifte. Die Reiterin stieg sofort vom Pferd ab und schlug wohl gegen die Beifahrerseite des Fahrzeuges, um den Fahrer zum Anhalten aufzufordern. Dieser fuhr indes unbeirrt weiter. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen älteren Mann handeln, der weiße Haare und einen grau-weißen Bart hat. Seine Beifahrerin hat ebenfalls weißes Haar, das zu einer Bobfrisur mit Pony frisiert ist. Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Fahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Durlangen: Glück im Unglück

Auf der Kreisstraße 3257 in Fahrtrichtung Durlangen erfasste ein 20-jähriger KTM-Fahrer am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Dem Zweiradfahrer gelang es, sein Motorrad ohne zu stürzen anzuhalten. Bei dem Aufprall des Tieres wurde die KTM so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Hochwertiges Werkzeug entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr einen Werkzeugrucksack, in welchem sich hochwertige Geräte wie Dusspohl, Rätschenkasten, div. Schraubenzieher u.ä. befanden. Der Besitzer des Rucksacks, der mit Reparaturarbeiten in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße beschäftigt war, hatte den Rucksack gegenüber einer Apotheke abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr eine 37-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mi ihrem Ford auf die Schönhardter Straße ein. Dabei übersah sie den VW einer 54-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

