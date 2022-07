Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Unfallflucht

In der Ringstraße ereignete sich am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 12 Uhr und 22.30 Uhr beim Vorbefahren gegen einen parkenden Pkw Renault Kangoo und beschädigte diesen auf der rechten Fahrzeugseite. Danach flüchtete er und hinterließ 3000 Sachschaden. Zeugenhinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Großerlach: Diesel abgezapft

Aus zwei Lkw wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ca. 220 Liter Diesel abgepumpt. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit auf einem Parkplatz zwischen Grab und Morbach geparkt. Die Tankdeckel der Fahrzeuge wurden gewaltsam geöffnet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Leutenbach: Gestürzte Radfahrerin

Infolge einer erheblichen Alkoholsierung stürzte am Dienstag kurz vor Mitternacht eine 16-jährige Radfahrerin. Sie befuhr die Hauptstraße, als sie ohne Fremdeinwirkung gegen den Bordstein fuhr und dann die Kontrolle verlor und stürzte. Die Radfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Bikerin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Eine Überprüfung ergab, dass sie mit über 1,2 Promille mit ihrem Zweirad unterwegs war.

