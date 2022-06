Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Hachenburg (ots)

Am Samstagmorgen, 25.06.2022, kam es in der Zeit von 06:30 bis 07:00 Uhr zur einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Hachenburg. Das Fahrzeug, ein PKW der Marke Seat, stand auf dem Hofraum eines Mehrfamilienhauses in der Koblenzer Straße, gegenüber einem dortigen Reifenhandel. Durch bislang unbekannte Täter wurde die gesamte Beifahrerseite sowie die Motorhaube des PKW mit roter Sprühfarbe beschädigt. Es wurde ein beleidigender Schriftzug aufgetragen. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise, ob verdächtige Personen an dem geparkten PKW beobachtet wurden. Da sich der Tatort direkt an der Koblenzer Straße befindet, könnten möglicherweise auch sachdienliche Angaben durch Verkehrsteilnehmer gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell