Montabaur (ots) - Am 25.06.2022 um 11:55 Uhr kam es auf der L 305 in Höhe Selters zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Maxsain kommend in Richtung Vielbach. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer kam mit schweren aber ...

mehr