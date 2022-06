Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Überholen trotz Gegenverkehr

Hambach (ots)

Am 25.06.2022, gegen 15:00 Uhr, sei es auf der kurvigen L318 zwischen Görgeshausen und Hambach fast zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein grauer Pkw habe ein vorausfahrendes Fahrzeug in einer unübersichtlichen Kurve überholt, als plötzlich Gegenverkehr aufgetaucht sei. Alle beteiligten Fahrzeuge hätten bis zum Stillstand abbremsen müssen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Die Fahrer des überholenden Fahrzeugs und des entgegenkommenden Fahrzeuges hätten sich kurz hinter Hambach ausgesprochen. Für den Vorfall werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei in Diez unter der Rufnummer 06432/6010.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell