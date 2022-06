Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall bei Selters

Montabaur (ots)

Am 25.06.2022 um 11:55 Uhr kam es auf der L 305 in Höhe Selters zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Maxsain kommend in Richtung Vielbach. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer kam mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus. Die L305 war zwischen den beiden Abfahrten von Selters für die Dauer von über zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Selters, das DRK samt Notarzt und ein Rettungshubschrauber, sowie die Straßenmeisterei und eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell