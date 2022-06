Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ladendiebstahl ***Zeugen gesucht***

Rennerod (ots)

Am 24.06.22, gegen 13:00 Uhr, kam es in Rennerod zu einem Ladendiebstahl im dortigen Industriegebiet. Der spätere Beschuldigte entwendete 2 Paar Schuhe mitsamt den Kartons und verließ fluchtartig den Schuhladen. Auf dem Parkplatz stieg der Beschuldigte in einen roten Kombi und entfernte sich mit dem PKW von gemeinsamen Parkplatz der Märkte Deichmann/ KIK. Ein Zeuge konnte noch die Anfangsbuchstaben "GE-" von dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen. Zeugenhinweise bezüglich der flüchtigen Person oder des flüchtigen auffälligen roten Kombi bitte an die Polizei Westerburg, unter der Telefonnummer 02663/98050.

