Polizei Aachen

POL-AC: Unfall in Eschweiler: zwei Verletzte und lange Staus

Eschweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Aldenhovener Straße sind gestern (18.01.2022) zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Kurz nach 11 Uhr hatte eine 67-jährige Frau aus Würselen mit ihrem Wagen die A4 an der Anschlussstelle Eschweiler-Ost aus Richtung Aachen verlassen und wollte auf die Aldenhovener Straße Richtung Aldenhoven abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 31-jährigen Fahrers, der in Richtung Eschweiler unterwegs war. Er war nach bisherigen Erkenntnissen trotz roter Ampel in den Einmündungsbereich gefahren. Durch den Zusammenstoß verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, es überschlug sich und wurde durch die Luft geschleudert. Der 31-Jährige Mann aus Aldenhoven wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Aldenhovener Straße war bis zum späten Nachmittag (kurz vor 17 Uhr) komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es kam zu teilweise langen Staus auch auf den umliegenden Straßen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell