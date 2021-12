Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Firmenräume

Römerberg (ots)

Ein Unbekannter hielt sich am Donnerstag gegen 02:00 Uhr auf einem Firmengelände in der Werkstraße auf, vermutlich mit der Absicht in die Räumlichkeiten einzudringen. Zu einem Einbruch kam es bislang glücklicherweise nicht. Zeugen, die in der Tatnacht einen verdächtigen Mann oder Fahrzeuge im Bereich der Werkstraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

