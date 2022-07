Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Vereinsgaststätten eingebrochen - In die Kasse gegriffen - Unfallflucht - Kühlwagen kippte um - Trennscheibe durch Schuss beschädigt - Verdächtiges Paket - Ex-Frau bedroht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Heidenheimer Straße / Aalener Straße missachtete eine 56-jährige Nissan-Fahrerin am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr die Vorfahrt eines 32 Jahre alten Motorradfahrers. Die Frau war irrtümlich davon ausgegangen, dass der Zweiradfahrer abbiegen wird, da an seinem Fahrzeug - ihren Angaben nach - der Blinker gesetzt war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro; beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: In Vereinsgaststätten eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag 15 Uhr und Mittwochnachmittag 14.45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Vereinsgaststätte in der Straße "Am Schönbach". Im Gebäude durchsuchten die Eindringlinge alle drei Geschosse und entwendeten Bargeld, welches sich in verschiedenen Sparschweinen befand. Einen im Treppenhaus aufgestellten Zigarettenautomaten versuchten die Täter mit einer Flex zu öffnen, was ihnen nicht gelang. Hierbei entstand ein Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann, sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Aus dem Schiedsrichterraum nahmen die Unbekannten noch einen Laptop mit. Anschließend stiegen die Täter in ein weiteres nahegelegenes Vereinsheim ein, wo ebenfalls die meisten Räumlichkeiten durchsucht wurden. Von dort entwendeten die Diebe eine Sony Stereo-Anlage im Wert von rund 600 Euro. Der Sachschaden an beiden Objekten beläuft sich auf mehrere tausend Euro; der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Ellwangen: Parkrempler

Lediglich geringer Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, den eine 53-Jährige am Mittwochabend verursachte, als sie gegen 18 Uhr beim Einparken mit ihrem Ford einen im Kolpingweg abgestellten VW streifte.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand der Dresdner Straße kommend, fuhr ein 40-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er den Ford eines 66-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 54 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr zu. Der Radler war beim Befahren der Oberen Straße aus gesundheitlichen Gründen gestürzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bopfingen: In die Kasse gegriffen

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann eine Praxis in der Hauptstraße, wo er in gebrochenem Englisch nach einer Adresse fragte. Rund eine Stunde später bemerkte eine Patientin, dass sich ein Mann hinter dem Tresen im Eingangsbereich befand. Sie verständigte den Praxisinhaber, welcher den Mann als den erkannte, der zuvor nach der Adresse gefragt hatte. Der Unbekannte verließ rasch die Praxis. Erst danach stellte der Inhaber fest, dass aus einer Kasse, welche in einem Regal stand, rund 1000 Euro Bargeld fehlten. Der Unbekannte ist ca. 160 cm groß, ca. 25 Jahre alt, hat braune kurze Haare und einen leichten Bart. Der untersetzte, leicht kräftige Mann war mit einer Jeans und einem blauen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960200 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr einen Hyundai, der auf einem Parkplatz "An der Mauer" abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen entstand. Kurz vor 6 Uhr missachtete ein 38-jähriger Opel-Fahrer an der Einmündung Wallenstraße / Alemannenstraße die Vorfahrt eines 36 Jahre alten Skoda-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Mutlangen: Kühlwagen kippte um

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der am Mittwochnachmittag entstand, als ein Bierkühlwagen eine Böschung hinabrollte und umkippte. Der Wagen war in der Hauptstraße anlässlich eines anstehenden Gartenfestes aufgestellt worden. Obwohl er ordnungsgemäß mit mehreren untergelegten Keilen gegen das Wegrollen gesichert und die Bremse geschlossen war, gab die Böschung unter ihm vermutlich wegen des hohen Gewichtes nach. Diverse Kisten mit antialkoholischen Getränken wurde zerstört; das größtenteils in Fässern befindliche Bier indes blieb unversehrt.

Schwäbisch Gmünd: Trennscheibe durch Schuss beschädigt

Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd ein Vorfall zur Anzeige gebracht, der durch eine Videoaufnahme bekannt wurde. Der Fahrer eines Linienbusses hatte am Kalten Markt einen Mann in sein Fahrzeug einsteigen lassen, in dem sich zu dieser Zeit keine Fahrgäste befanden. Der Mann hatte während der Fahrt durch die Gmünder Innenstadt dann eine Waffe aus seiner Tasche geholt und damit in "Posinghaltung" in die Luft gezielt. Hierbei löste sich ein Schuss, wodurch die Corona-Trennscheibe, die den Fahrer schützen soll, getroffen wurde und zersprang. Laut dem später von der Polizei befragten Busfahrer soll es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Der Schütze ist der Polizei bekannt; entsprechende Ermittlungen gegen ihn wurden aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Verdächtiges Paket

Im Kundenservice einer Krankenkasse wurde am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr ein Paket angeliefert, in welchem bei der routinemäßigen Durchleuchtung einige Verkabelungen festgestellt wurden. Das Paket wurde deshalb nicht geöffnet und die Polizei verständigt. Sicherheitshalber wurde das Kundenzentrum evakuiert und ein Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg angefordert. Dieser untersuchte nach seiner Ankunft das verdächtige Paket und konnte Entwarnung geben. In dem Paket befand sich eine Retoure eines elektrischen medizinischen Gerätes.

Mögglingen: Radfahrerin von Pkw erfasst

Von einem Grundstück kommend, fuhr eine 33-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr mit ihrem BMW auf die Bahnhofstraße ein. Obwohl sie sich an den Einmündungsbereich vortastete, übersah sie eine 35 Jahre alte Radfahrerin und erfasste sie mit ihrem Fahrzeug. Die Radlerin stürzte, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Ex-Frau bedroht

Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass eine 39-jährige Frau telefonisch durch ihren Ex-Mann bedroht wurde. Dieser gab an, dass er sie nun aufsuchen wird. Am Telefon konnte die Frau ein Geräusch wahrnehmen, welches sich nach dem Durchladen einer Schusswaffe anhörte. Daraufhin begaben sich mehrere Streifenbesatzungen des PP Aalen an die Wohnadresse des 38-Jährigen in der Einhornstraße. Der alkoholisierte Mann konnte dort durch die eintreffenden Polizeikräfte widerstandlos festgenommen werden. Auf dem Wohnzimmertisch konnte eine durchgeladene Gasdruckpistole aufgefunden und beschlagnahmt werden.

