Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht, Sachbeschädigung und Brand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter warf zwischen Dienstag, dem 19.07.2022, 9:00 Uhr und Dienstag, dem 26.07.2022, 20:54 Uhr zwei Fenster eines Gebäudes in der Scheffelsteige ein. Dabei gingen die Scheiben zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 14:30 Uhr und 16:55 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf Ebene 9 des Parkhauses in der Diakoniestraße geparkten Mazda CX-5 durch ein unbekanntes Fahrmanöver. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro an dem Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Wolpertshausen: Strohballen in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch kurz vor 15:00 Uhr ein mit Strohballen beladener Anhänger auf der Haller Straße in der Ortsmitte von Wolpertshausen in Brand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Für die Löscharbeiten musste die Haller Straße für drei Stunden komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Obersontheim: Auto kommt von Fahrbahn ab

Gegen 11:00 Uhr am Mittwoch befuhr eine 44-jährige Opel-Fahrerin die K2619 von Hausen kommend in Fahrtrichtung Oberfischach. Dabei kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Auto entstand 3.0100 Euro Sachschaden.

Crailsheim: Unfall auf Autobahn mit mehreren Fahrzeugen - Rettungsasse mehrfach blockiert

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Ford Transit inklusive Anhänger die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Crailsheim kam es dabei aufgrund der Verkehrsdichte zu einem Stau. Diesen erkannte der Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf einen langsam vorausfahrenden Fiat-Kleinlaster eines 52-Jährigen auf. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser auf ein vorausfahrendes Fiat-Wohnmobil eines 43-Jährigen aufgeschoben. Im Anschluss schleuderte der Fiat-Kleinlaster gegen einen langsam fahrenden, rechts befindlichen, DAF-Sattelzug eines 52-Jährigen. Fast zeitgleich fuhr weiterer Ford-Transit eines 22-Jährigen in die Unfallstelle und keilte sich trotz Vollbremsung zwischen den ersten Ford Transit und den Fiat-Kleinlaster ein. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden liegt etwas über 90.000 Euro Die Autobahn musste im Anschluss über mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Fahrer von drei Sattelzügen, welche die Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge blockierten, müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell