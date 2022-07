Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Reifen entwendet, Radfahrer bei Unfall verletzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Reifen entwendet

Zwischen Samstagmittag 12 Uhr und Montagmittag 12 Uhr schlug ein Dieb die Heckscheibe eines Audis auf einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße ein. Anschließend entwendete er aus dem Auto einen Satz Winterreifen im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise.

Schwäbisch Hall: Bahnhofsgebäude beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstag und Montagmittag 12 Uhr eine Fensterscheibe eines Bahnhofsgebäudes am Bahnhof Hessental. Dadurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Satteldorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer einen Feldweg von der Ellrichshäuser Straße her kommend ins Gewann Osterfeld. Dort kam ihm ein 57-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entgegen. Dieser wich aus und hielt sein Fahrzeug an. Dennoch kam es zum Kontakt zwischen dem Radfahrer und dem Anhänger des 57-jährigen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell