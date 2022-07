Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, PKW-Aufbruch und Feuerwehreinsätze

Kreßberg-Gaisbühl: Ackerbrand bei Drescharbeiten

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr war ein 63-Jähriger mit Drescharbeiten auf einem Acker südlich von Gaisbühl beschäftigt. Hierbei kam es zum Brand des trockenen Feldes. Die Feuerwehr Kreßberg war mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten die Abteilung Crailsheim mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort im Einsatz und löschte das Feuer. Der durch den Brand entstandene Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro.

Satteldorf: Brand einer Ballenpresse

Gegen 18:45 Uhr Am Donnerstag wurde der Brand einer Ballenpresse auf einem Acker zwischen Sattelweiler und der B290 gemeldet. Hier hätte abgedroschenes Stroh zu Ballen gepresst werden sollen. Dabei kam es zu dem Feuer. Der Fahrer des Gespanns konnte den Traktor noch von der Ballenpresse abkoppeln, bevor das Feuer auf die Zugmaschine übergriff. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 27 Kräften vor Ort im Einsatz. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Oberrot: Kollision zweier Fahrradfahrer

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr war ein 34-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Hausen unterwegs. Offenbar war er dabei kurz abgelenkt, so dass er mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Mountainkbiker zusammenstieß. Dabei wurde der 53-Jährige verletzt.

Ilshofen: Diebstahl aus Auto

Zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr am Donnerstag schlug ein Unbekannter die Schiebe eines auf dem Waldparkplatz Buchwald geparkten Mercedes ein und entwendete einen Damenrucksack samt Inhalt aus dem PKW.

Die Polizei Ilshofen bittet um Hinweise unter Telefon 07904 940010.

