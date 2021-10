Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungsbrand in Vaihingen/Enz-Enzweihingen, Pulverdinger Hof

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Pulverdingen zu einem Küchenbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, allerdings Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstand. Die Bewohner, ein 77 und 80 Jahre altes Ehepaar, hatten das Haus zum Einkaufen verlassen und vermutlich vergessen, den Herd auszuschalten. Während der Abwesenheit entzündete sich das Frittieröl, das in einem Topf auf dem Herd stand, und löste einen Schwelbrand aus. Der 51-jährige Sohn, der kurz darauf zum Haus kam und den Brand bemerkte, konnte noch die Fenster und Türen schließen bevor er wegen der massiven Rauchentwicklung das Haus verlassen musste. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Wehrleuten vor Ort kam, schnell gelöscht werden. Auch der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug angerückt.

