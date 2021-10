Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, Missachtung der Vorfahrt und Trunkenheitsfahrt in Großsachsenheim

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag befuhr ein 61-jähriger Taxi-Fahrer gegen 00.15 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Sersheimer Straße und missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 40-jährigen Skoda-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Für den Fahrer des Skodas war die Sache noch nicht beendet. Bei der Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Vaihingen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, welcher sich durch einen Atemalkoholtest bestätigte. Hier wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell