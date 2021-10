Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: ZEUGENAUFRUF - Verkehrsunfallflucht in stockenden Verkehr auf der Autobahn A81 Fahrtrichtung Heilbronn zwischen Anschlussstelle Pleidelsheim und Mundelsheim

Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Freitagabend stockte gegen 19.10 Uhr der Verkehr auf der Autobahn A81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim, weshalb ein 53-jähriger Fahrer eines blauen Chevrolet Camaro Cabrio verkehrsbedingt bremste und ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auffuhr. Durch den Aufprall entstand am Chevrolet ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro. Der Cabriofahrer und seine 39 Jahre alte Beifahrerin blieben durch den Unfall unverletzt. Da der Unfallverursacher nach der Kollision das Weite suchte, werden Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Nummer 0711/6869-230 zu melden.

