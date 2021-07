Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - 13.000EUR Sachschaden

Mannheim-Luzenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Eisenstraße/Stolberger Straße. Eine 22-Jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Stolberger Straße in Fahrtrichtung Sandhofer Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Eisenstraße eine vorfahrtsberechtigte 46-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah und mit dieser kollidierte. Beide Fahrerinnen, sowie ein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 13.000EUR.

