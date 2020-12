Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Ulm - Radler mit blutigem Gesicht

UlmUlm (ots)

Am Freitag, gegen 21.25 Uhr, fiel einer Streife ein Radfahrer auf, welcher in Schlangenlinien auf der Magirusstraße fuhr. Als sich der Radler umdrehte, blickten die Beamten in ein blutüberströmtes Gesicht. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der augenscheinlich betrunkene Radler gestürzt war. Bei dem Unfall hatte sich der 23-jährige Mann erhebliche Gesichtsverletzungen zugezogen. Als Unfallstelle nannte er einen vereisten Verbindungsweg zum Park beim Westbad. Die Beamten forderten einen Notarzt und Rettungswagen zur Wundversorgung an. Der verwirrte Fahrer war sich seiner Verletzungen nicht bewusst und wollte immer wieder weglaufen. Nach der medizinischen Versorgung konnte ein Alkohol-Test durchgeführt werden. Der Wert lag deutlich über einem Promille. Der Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an.

