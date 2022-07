Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Aalen (ots)

Bopfingen: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer die B29 von Aufhausen kommend in Richtung Bopfingen. Hierbei setzte er zum Überholen eines Pkws an. Aufgrund von Gegenverkehr, brach er seinen Überholvorgang ab und ordnete sich wieder auf seinem Fahrstreifen ein. Währenddessen verlor der 44-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, kam ins straucheln und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Mazda-Fahrer zusammen. Der Biker zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde in eine naheliegende Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

