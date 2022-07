Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang/Oppenweiler: "Fahrradfahrer" flüchtete mit ca. 70 km/h vor der Polizei

Von der Polizei festgestellt wurde das Fahrrad bereits vor mehreren Wochen, als eine Polizeistreife in der 30-Zone in der Talstraße einen Radfahrer anhalten wollte. Dieser ignorierte damals die Haltezeichen der Beamten und flüchtete. Die Beamten stiegen in ihren Streifenwagen und wollten dem Radfahrer folgen. Dieser konnte letztlich aber nicht mehr eingeholt werden, nachdem er mit geschätzten 70 km/h davonfuhr und die Beamten wegen des vorherrschenden Verkehrs anhalten mussten und den Radfahrer in der Folge aus den Augen verloren. Am letzten Mittwochnachmittag erkannte derselbe Beamte das außergewöhnliche Rad wieder, als ein 42-Jähriger damit in der Weissacher Straße in Backnang an ihm vorbeiradelte. Bei der anschließenden Inspizierung des Fahrrades stellte es sich heraus, dass es sich um einen Selbstbau handelte, das elektrisch auch ohne pedalieren angetrieben werden kann. Die Geschwindigkeit wird dann analog eines Kraftrades mittels Gashebel reguliert. Der Fahrer dieses Fahrrades konnte bei der Verkehrskontrolle keine Betriebserlaubnis und keinen benötigten Versicherungsschutz vorweisen, weshalb das Fahrrad daraufhin polizeilich sichergestellt wurde. Die weiteren technischen Untersuchungen an dem Bike sind noch nicht abgeschlossen, weshalb noch unklar ist, wie schnell das Zweirad tatsächlich mit dem Elektromotor angetrieben werden kann. Zudem ergaben sich bei der Kontrolle konkrete Anhaltspunkte, dass der Zweiradfahrer unter Drogeneinfluss stand, weshalb diesbezüglich auch Untersuchungen in Auftrag gegeben wurden. Die Polizei hat entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Unter anderem auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nachdem der 42-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen konnte.

