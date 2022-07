Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen - Alkoholisiert gegen geparkte Autos gefahren

Am Freitag gegen 22:10 Uhr befuhr ein 85-Jähriger die Kantstraße mit seinem PKW Renault und geriet dabei zu weit nach rechts, so dass er an einem geparkten PKW Daimler den Außenspiegel beschädigte. Anschließend beschädigte er auch den davor geparkten PKW Daimler an der Fahrerseite, schleuderte und blieb schließlich quer auf der Fahrbahn stehen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Da der 85-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Gem. Abtsgmünd - Muldenkipper kommt von der Fahrbahn ab

Am Samstag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger die Landesstraße von Abtsgmünd-Schäuffele in Richtung Wilflingen mit einem Sattelzug, dessen Muldenanhänger mit Erde beladen war. In einer Linkskurve geriet der 37-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts gegen die Leitplanke und überfuhr diese, wobei der Sattelzug auf die Seite kippte und neben der Fahrbahn an einem Abhang liegen blieb. Der Fahrer konnte mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer aus dem Führerhaus befreit werden, musste aber letztendlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Abtsgmünd war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt, da eine Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, nachdem es kurzzeitig zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 55.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des LKW war die Landesstraße bis 12:40 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell