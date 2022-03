Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Dienstag, den 29.03.2022, kam es in der Zeit zwischen 07:25 Uhr und 13:50 Uhr in der Jacobistraße in 31157 Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Audi der Geschädigten befand sich zur Unfallzeit in einer Parkbucht, welche zum Bahnhof Sarstedt gehört. Der Lack des Pkws wurde mutmaßlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

