Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 06:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Transporter-Lenker die Landesstraße 1106 von Sachsenheim-Hohenhaslach kommend in Fahrtrichtung Freudental. Vermutlich übersah er aufgrund von Dunkelheit und Nebel einen in gleiche Richtung fahrenden 53-jährigen Radfahrer und erfasste diesen kurz vor einer Linkskurve im Straßenverlauf der L 1106. Der Radfahrer wurde von der Fahrbahn nach rechts auf ein Feld abgewiesen. Der 53-Jährige, der einen Helm trug, musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell