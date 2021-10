Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Autobrand am Kassenberg - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45479 MH-Broich:

Nach einem Autobrand in der Nacht auf Freitag (29. Oktober) in Broich sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 1:35 Uhr meldete ein 44 Jahre alter Zeuge einen Brand auf der Straße Kassenberg. In der Nähe Saarner Auenweg brannte ein Reifen an einem Alfa Romeo Mito. Die Feuerwehr löschte den Brand. Momentan geht die Kriminalpolizei nicht von einem technischen Defekt aus. Zeugen, die im Umfeld des Brandortes verdächtige Beobachtungen machten, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

