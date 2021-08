Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Grillgeschäft

Gevelsberg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (19.08) in ein Grillfachgeschäft an der Kölner Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten die Geschäftsräume. Sie entwendeten etwa 10 Grillgeräte der Marke Napoleon und Traeger. Aufgrund der Menge und des Gewichtes der Beute (etwa 20 kg, pro Stück) ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist sind. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Umstände im Bereich des Erlebnisparks Gevelsberg aufgefallen sind. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91665000 eingereicht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell