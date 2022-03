Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Reifen im Kreisverkehr geplatzt

Sprockhövel (ots)

Eine 82-jährige Sprockhövelerin befuhr mit ihrem Pkw am 18.03.2022 um 17:10 Uhr den Kreisverkehr auf der Wuppertaler Str. in Höhe der Star- Tankstelle in Fahrtrichtung Niedersprockhövel Innenstadt. Dabei platzte ein hinterer Reifen des Pkw und die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser kollidierte dann mit zwei Verkehrszeichen und einem Stromverteilerkasten. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell