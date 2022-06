Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung in Mittelhessen! Aktuell rufen Betrüger an

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der Polizei Mittelhessen sind bereits mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter bekannt geworden, die heute bei Bürgerinnen und Bürgern in den vier mittelhessischen Landkreisen, insbesondere in Gedern, Altenstadt, Linden und Amöneburg eingingen. Mit der Masche "Schockanruf/ falsche Polizeibeamte" oder durch den Anruf von "Europol" versuchen Kriminelle, an das Geld der Menschen zu gelangen. Dabei geben sie sich als Polizeibeamte aus und erzählen u. a. von einem schlimmen Verkehrsunfall, den ein Verwandter- meist die Tochter oder der Sohn- verursacht haben soll. Zur Abwendung einer Haftstrafe wird nun eine Kaution benötigt.

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Legen Sie auf, wenn Sie jemand am Telefon nach Geld fragt. - Kontaktieren Sie die angeblich betroffenen Verwandten über die Ihnen bekannten Nummern.

- Informieren Sie Freunde und Verwandte über die aktuelle Welle von Anrufen. Sprechen Sie über die gängigen Maschen.

- Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer einer dieser Maschen geworden sind.

Sabine Richter, Pressesprecherin

