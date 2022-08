Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Personenschaden

Fulda (ots)

Am heutigen Montag, den 29.08.2022, kam es in den frühen Morgenstunden in Hofbieber zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Petersberg befuhr mit ihrem weißen Renault die Fuldaer Straße aus Richtung Morleser Straße kommend in Richtung L3176. In Höhe der Wilhelm-Leitschuh-Straße fuhr die Renault-Fahrerin, durch die tiefstehende Sonne geblendet, zu weit links und stieß hierbei gegen den PKW einer entgegenkommenden 26-jährigen Golf-Fahrerin aus der Gemeinde Hofbieber. Die Golf-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 16.000EUR.

