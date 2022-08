Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt-Sachbeschädigung-Trickdiebstahl-Einbruch in Kindertagesstätte-Dieseldiebstahl-Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw beschädigt

Grebenhain. Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Hindenburgstraße im Ortsteil Ilbeshausen beschädigten Unbekannte zwischen Mittwochabend (24.08.) und Donnerstagabend (25.08.) einen Scheibenwischers eines roten Kias. Die Höhe des dadurch entstandene Schadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Mücke. Das Stoffdach eines schwarzen Mercedes Benz SL500 Cabriolet beschädigten Unbekannte zwischen Freitagmorgen (19.08.) und Dienstagnachmittag (23.08.). Mit einem derzeit noch nicht genauer definierten Gegenstand führten die Täter einen rund 15 Zentimeter langen Schnitt in dem Stoffdach herbei. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Alsfelder Straße im Ortsteil Groß-Eichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl

Schlitz. Am Samstagvormittag (27.08.), gegen 9.30 Uhr, sprach ein Unbekannter eine 82-jährige Frau aus Schlitz in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße an. Nachdem der Mann die Dame nach aktuellem Kenntnisstand zu verschiedenen Kleidungsstücken und deren Größen befragte, griff er unbemerkt in deren am Rollator befindlichen Stoffbeutel und entwendete das Lederportemonnaie mit noch unbekanntem Inhalt. Der Täter kann als männlich, circa 1,80 Meter groß, mit schmalem Körperbau und dunkelblondem Haar beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Kirtorf. Eine Kindertagesstätte im Rabenbornsweg wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (26.08.) bis Sonntagabend (28.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, in welchem sie anschließend mehrere Räume durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Schwalmtal. Unbekannte stahlen am Sonntagabend (28.08.), gegen 22.30 Uhr, mehrere Liter Diesel aus Baumaschinen auf einer Baustelle zwischen Reuters und der Entsorgungsdeponie. Die genaue Menge des entwendeten Kraftstoffs sowie dessen Wert sind derzeit noch nicht bekannt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen flüchteten mindestens drei Täter im Anschluss an die Tat mit einem Pkw in Richtung der Entsorgungsdeponie. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Lauterbach. In ein Lebensmittelgeschäft in der Schmidtgasse in Frischborn brachen Unbekannte am frühen Montagmorgen (29.08.), gegen 2.15 Uhr, ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell