Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien an Dorfgemeinschaftshaus - Einbrüche - Gefährliche Körperverletzung - Verdacht des Raubes - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Farbschmierereien an Dorfgemeinschaftshaus

Eiterfeld. Unbekannte beschmierten am Freitag (26.08.), zwischen 1.30 Uhr und 14 Uhr, die Hauswand des Bürgerhauses in der Bürgerhausstraße im Ortsteil Dittlofrod mit Graffiti. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Enzianstraße im Stadtteil Kämmerzell versuchten Unbekannte am Freitagabend (26.08.), gegen 22.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Das Fenster hielt stand, die Täter verursachen jedoch circa 200 Euro.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (27.08.), gegen 0.05 Uhr, kam es in der Sturmiusstraße nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Einsatz von Reizgas. Der Fahrer eines 3-er BMWs hielt mit seinem Fahrzeug am Straßenrand Höhe Hausnummer 2 an. Zwei Fußgänger gingen auf das Auto zu, da sie dachten, dass der Fahrer nach dem Weg fragen wolle. Der unbekannte Täter sprühte den Fußgängern daraufhin aus bisher unbekannnten Gründen unvermittelt mit Reizgas ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Die Geschädigten beschreiben den Täter als circa 25 bis 30 Jahre alt. Er soll schwarze Haare gehabt und einen Bart getragen haben.

Einbruch in Vereinsheim und versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Tann. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (27.08.) in ein Vereinsheim in der Straße "Neuschwambach" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Thekenbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 800 Euro Sachschaden. Zwischen Freitagmittag (26.08.) und Sonntagabend (28.08.) hebelten Unbekannte ein Fenster des Feuerwehrhauses, ebenfalls in der Straße "Neuschwambach", auf. Die Täter sahen aber aus unbekannten Gründen davon ab, ins Gebäude einzusteigen. Es entstand circa 2.500 Euro Sachschaden.

Verdacht des Raubes

Bad Salzschlirf. Es besteht der Verdacht, dass es in der Nacht zu Samstag (27.08.) in der Straße "Am Alten Berg" zu einem Raub kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging eine 36-jährige Frau aus Bad Salzschlirf zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr die Straße entlang, als zwei unbekannte Männer auf Fahrrädern an ihr vorbeifuhren und wendeten. Einer der Männer fuhr die Frau im Anschluss von hinten an und trat nach ihr, wodurch diese stürzte und sich dabei verletzte. Die 36-Jährige war daraufhin kurzfristig bewusstlos. Sie stellte einige Zeit später fest, dass ihr Portemonnaie samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Sie beschreibt die beiden Männer folgendermaßen: circa 30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze Hosen, dunkle T-Shirts. Sie sollen auf dunklen, alten Fahrrädern unterwegs gewesen sein.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Am Samstag (27.08.), zwischen 19.30 Uhr und 23.10 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Egerstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand 700 Euro Sachschaden.

Pedelec gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Kanalstraße am Sonntag (27.08.), zwischen 0 Uhr und 11.45 Uhr, ein schwarzes Pedelec im Wert von circa 3.000 Euro. Das Zweirad der Marke Giant war auf dem Gehweg abgestellt und mit einem Rahmenschloss gesichert worden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntag (28.08.), gegen 22.25 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bonifatiusstraße ein. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von circa 6.000 Euro und verursachten etwa 500 Euro Sachschaden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell