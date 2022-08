POL-OH: Pkw - Vollbrand auf der Bundesautobahn 4 bei Wildeck

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden Niederaula - Am 27.08.22 gegen 21.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Hersfelder die Ziegenhainer Straße in Niederaula in Richtung Kreuzung zur Bundesstraße 62. Er wollte an der Kreuzung nach links in die B 62/Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende 48-jährige Obertshäuserin, die geradeaus in die Ziegenhainer Straße fahren wollte. Im ...

