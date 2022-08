Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Niederaula - Am 27.08.22 gegen 21.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Hersfelder die Ziegenhainer Straße in Niederaula in Richtung Kreuzung zur Bundesstraße 62. Er wollte an der Kreuzung nach links in die B 62/Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende 48-jährige Obertshäuserin, die geradeaus in die Ziegenhainer Straße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 48-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. An beiden Pkw's entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Gefertigt:

(Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, PHK)

