Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.

Am Freitagnachmittag (26.08.) kam es gegen 17.30 Uhr auf der Petersberger Straße in Fulda in Höhe der Ausfahrt eines Lebensmittel-Discounters zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Fulda leicht verletzt wurde. Der Fahrer des E-Scooters befuhr die Petersberger Straßen stadteinwärts und wechselte über die Linksabbiegerspur auf die andere Seite der Petersberger Straße. Dort wurde der Fahrer des E-Scooters von einem Pkw Ford Fiesta, der von einem 27-jährigen Fuldaer gesteuert wurde und den Parkplatz des Lebensmittel-Discounters nach rechts verlassen wollte, erfasst und verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 650,- Euro.

2.

Am Freitagabend (26.08.) kam es gegen 18.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer auf der Petersberger Straße. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda befuhr mit ihren Opel Corsa die Petersberger Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach rechts in die Straße "Am Bahnhof" abbiegen. Dabei übersah sie einen 27-jährigen Radfahrer aus Fulda, der die Petersberger Straße ebenfalls stadteinwärts auf dem Radweg zunächst leicht versetzt hinter der Autofahrerin und dann, nachdem diese abbremste, neben ihr befuhr. Bei dem Zusammenprall der beiden Beteiligten wurde der Radfahrer leicht verletzt, musste aber zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700,- Euro geschätzt.

3.

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am späten Freitagabend (26.08.) gegen 21.45 Uhr auf der K112, zwischen Müs und Bad Salzschlirf. Ein 25-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenlüder war mit seinem Audi A4 von Bad Salzschlirf in Richtung Müs unterwegs. Eine ebenfalls aus der Gemeinde Großenlüder stammende 31-jährige Fahrzeugführerin befuhr die K112 mit ihrem Pkw Audi A6 in entgegengesetzter Richtung. Auf einem geraden Stück geriet der 25-jährige mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000,- Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell