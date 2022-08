Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Brand eines Rinderstalls in Engter - Eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Rinderstall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen "Im Masch" in Engter in Brand.

Die Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren aus Engter, Bramsche, Epe und Wallenhorst sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt machten sich am Montagabend, gegen 22.55 Uhr auf den Weg zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen geriet Vlies an der Stalldecke in Brand und dort gelagertes Stroh fing aufgrund dessen leicht an zu schwelen. Bei Eintreffen der Beamten war der Brand durch die Feuerwehren bereits gelöscht. Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich 24 Rinder im Stall, die durch den 64-jährigen Hofeigentümer ins Freie gelassen wurden. Drei Tiere wurden bei dem Feuer verletzt. Der Eigentümer erlitt durch den Brand Verbrennungen zweiten Grades und eine leichte Rauchgasintoxikation. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Schadenssumme wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen brach zuletzt am 05.08.2022 ein Feuer aus. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten und andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell