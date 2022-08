Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Hund auf der Bielefelder Straße angefahren - Polizei sucht Pkw-fahrer

Bad Iburg (ots)

Gegen 16.45 Uhr am Samstagnachmittag bemerkte ein aufmerksamer Pkw-Fahrer an der Bielefelder Straße einen verletzten Hund. Der Yorkshire-Terrier lag auf der Fahrbahn auf Höhe der Hausnummer 13. Er hielt unverzüglich an und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen dieser waren bereits die Verantwortlichen des Hundes vor Ort und machten sich kurz darauf mit dem Tier auf den Weg zu Tierarzt. Er war zuvor aus einem Garten an der "Von-Eichendorff-Straße" ausgebüxt. Durch den Unfall erlitt er eine Gehirnerschütterung und brach sich ein Bein. Die Polizei sucht nun den Pkw-Fahrer, der die Bielefelder Straße in Richtung Ortskern befuhr und den unbeaufsichtigten Hund anfuhr und verletzte. Hinweise auf diesen bitte an das Polizeikommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell